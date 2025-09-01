GRABADO el 10-09-2025

El transporte y su impacto en el medioambiente

En República Sostenible te informamos sobre el impacto ambiental del transporte: en Latinoamérica genera casi el 30 de las emisiones de CO₂, lo que causa contaminación, afecta la salud y acelera la crisis climática.

El próximo 21 de septiembre se recuerda el Día de Cero Emisiones, una fecha para reflexionar y actuar: más transporte público eléctrico, más movilidad activa y más energías limpias.



Entérate más en nuestra columna https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/09/01/dia-de-cero-emisiones-un-llamado-a-la-accion-en-el-transporte-de-latinoamerica-1678929

