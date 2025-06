GRABADO el 07-06-2025

Congreso aprueba Ley para expulsar a extranjeros condenados por delitos graves

El Congreso del Perú ha dado un paso firme en la lucha contra la delincuencia al aprobar la Ley N 32372, una normativa que agiliza la expulsión de ciudadanos extranjeros condenados por delitos graves. La medida, promulgada por el Poder Ejecutivo, modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para garantizar que los infractores no puedan permanecer en el país tras cumplir su condena o acceder a beneficios penitenciarios. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por la seguridad ciudadana, un tema prioritario para la población peruana.



La nueva legislación establece que los extranjeros sentenciados no podrán retornar al Perú durante un período equivalente a la pena máxima del delito cometido, una medida destinada a disuadir la reincidencia. Además, se permite el decomiso o la extinción de dominio de los bienes de los condenados para asegurar el pago de la reparación civil, la cual no prescribe. Con estas disposiciones, el Congreso busca fortalecer el control migratorio y proteger el orden interno frente a actos delictivos.



Un escudo para la seguridad nacional



Las modificaciones a los artículos 30, 30-A, 52 y 52-A del Código Penal introducen la expulsión como una pena accesoria, aplicable tras el cumplimiento de la condena o en casos de conversión de penas privativas de libertad. Esta herramienta legal también asegura que el Perú mantenga jurisdicción sobre las sentencias, permitiendo al Estado reactivar procesos si los expulsados intentan reingresar ilegalmente. La norma refleja el compromiso de las autoridades por reducir la incidencia de crímenes cometidos por extranjeros.



El respaldo a la ley fue abrumador, con 96 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones en el Pleno del Congreso. La exoneración de una segunda votación agilizó su envío al Ejecutivo para su promulgación, marcando un hito en las políticas de seguridad. Con esta medida, el Perú busca no solo descongestionar el sistema penitenciario, sino también enviar un mensaje claro: el país no tolerará la delincuencia, independientemente de la nacionalidad de los infractores.





Ingresa a http://ptv.pe/444922 para más información



Emitido el 07/06/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 7 DE JUNIO DEL 2025.

Áncash: toro se escapa y embiste a niño en corrida, menor fue trasladado a hospital.

Ayacucho: jugadores de Copa Perú cruzan huaico para poder jugar un partido de fútbol.

Terror en Tumbes: ataque armado deja un muerto y una gestante herida.

Manchay: dos muertos y dos heridos deja ataque en paradero.

Cancillería condena atentado contra senador colombiano Miguel Uribe.

Tragedia en Cusco: mueren cantante folclórica y su animador tras accidente.

Congreso aprueba Ley para expulsar a extranjeros condenados por delitos graves.

MTC, LAP, Ositrán y aerolíneas presentan resultados de primeros días del Nuevo Jorge Chávez.

Velorio de Ashley Vargas se realizó en privado en la Base Las Palmas.

Este es el distrito con más denuncias por extorsión: no es SJL ni Comas ni San Martín de Porres.

Hombre mono cae tras robo en Ate: trepó poste para ingresar por el techo de una vivienda.

Menor hija de Liseth Cruz es puesta bajo custodia tras detención de su madre en Bolivia.

Detienen a segundo sospechoso por crimen de venezolana en San Bartolo.

Congreso aprueba aumento de pensiones para docentes cesantes y jubilados.

Además hoy día 08 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.