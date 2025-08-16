GRABADO el 16-08-2025

Centro de Lima: capturan a cinco delincuentes tras balacera

Una nueva balacera sacudió el Centro de Lima la tarde de este viernes, cuando diez policías vestidos de civil lograron capturar a cinco sujetos señalados como presuntos delincuentes. El enfrentamiento armado ocurrió en los alrededores del cruce del jirón Cusco con la avenida Abancay, generando pánico entre comerciantes y transeúntes que se vieron sorprendidos por los disparos.



Según testigos, la persecución se habría iniciado en el jirón Cusco y culminó en la avenida Abancay, donde los efectivos de la PNP redujeron a los sospechosos. Parecía que eran policías Terna, escuchamos varios balazos, como cinco o seis, y algunos pensamos que los delincuentes también estaban armados, relató un comerciante que presenció el hecho.



De acuerdo con información preliminar, los detenidos serían presuntos extorsionadores que venían siendo seguidos por agentes de Inteligencia de la Policía Nacional. Sin embargo, no se descarta que estuvieran involucrados en un intento de asalto a mano armada en la zona. Los sujetos fueron trasladados a la comisaría del sector y posteriormente serían puestos a disposición del área de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri.



OLA DE VIOLENCIA



Este hecho ocurre en medio de una ola de violencia que preocupa a la capital. Se trata del segundo tiroteo registrado en menos de 24 horas en el Cercado de Lima, luego de que la noche del jueves un hombre fuera asesinado a balazos en plena vía pública en la plaza San Martín.





