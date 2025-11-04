GRABADO el 04-11-2025

Ruptura con México no afectará voto en el extranjero ni comercio bilateral

La ruptura diplomática entre Perú y México no impedirá que los peruanos en el exterior ejerzan su derecho al voto, ni afectará las relaciones comerciales entre ambos países. Así lo señala el jurista y exministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua de Romaña en entrevista con la Agencia Andina.

El jurista explicó que el régimen consular se mantiene vigente, por lo que los servicios a ciudadanos peruanos en el extranjero no se verán afectados . En cuanto al comercio, indicó que las operaciones continuarán con normalidad, aunque admitió que la medida genera tensión en las relaciones bilaterales. RelacionesExteriores México VotoExterior comercio agenciaandina PerúMéxico







