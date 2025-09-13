GRABADO el 13-09-2025

Venezuela denuncia abordaje ilegal de buque de EE.UU. en el Caribe El Comercio

Venezuela denunció que un destructor de guerra de EEUU abordó de manera ilegal una embarcación con nueve pescadores en aguas del Caribe, en medio del despliegue de ocho buques con misiles y un submarino nuclear cerca de sus costas. Caracas asegura que este incidente busca fabricar un pretexto bélico y acusa a Washington de planear un cambio de régimen.



El gobierno de NicolásMaduro exigió el cese de estas maniobras y denunció que EstadosUnidos compromete recursos millonarios y tropas entrenadas para escalar el conflicto en la región.



Washington, por su parte, mantiene que el despliegue responde a la lucha contra el narcotráfico y acusa al líder venezolano de encabezar el Cartel de los Soles, incrementando a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.



