Presidente de Bolivia rechaza declaraciones de Dina Boluarte sobre su país: "Inadmisible"

El presidente de Bolivia, Luis Arce, se pronunció tras conocer los calificativos que tuvo la mandataria de Perú, Dina Boluarte, sobre su país durante el Mensaje a la Nación que dio en el hemiciclo del Congreso por Fiestas Patrias.



Como se recuerda, la jefa de Estado aseguró que, de no haber asumido la Presidencia tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, nuestra nación se hubiera convertido en un "país fallido" y puso como ejemplo de ello a Bolivia.



¿QUÉ DIJO LUIS ARCE?



A través de su cuenta en la plataforma X, el presidente boliviano rechazó las expresiones de Boluarte Zegarra sobre su nación y aseguró que dichas declaraciones "no representan el verdadero sentir del pueblo peruano".



"Expreso mi enérgico rechazo por la inadmisible declaración sobre nuestro país emitida por la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, en ocasión de su mensaje a la nación en conmemoración del 204 aniversario de la independencia del Perú, y que consideramos no representa el verdadero sentir del pueblo peruano, con el cual mantenemos históricos lazos de hermandad, respeto y cooperación", se lee en el tuit.





