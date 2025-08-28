GRABADO el 28-08-2025

Trujillo: delincuentes incendian miniván por cobro de cupos

La inseguridad ciudadana continúa desbordándose en Trujillo. Esta vez, delincuentes prendieron fuego a una miniván como parte de un nuevo acto de extorsión, exigiendo el cobro de cupos. El hecho generó alarma entre vecinos y conductores de la empresa.



Las cámaras de seguridad registraron cómo los criminales llegaron en una motocicleta. Uno de ellos bajó y roció combustible sobre la unidad y luego le prendió fuego antes de escapar junto a su cómplice. El incendio fue controlado rápidamente gracias a la intervención de los vecinos.



VECINOS Y CHOFERES ATEMORIZADOS



La miniván pertenece a la empresa 10 Ases, que no es la primera vez que viene siendo víctima de este tipo de extorsión. Los conductores de esta línea se mostraron atemorizados ante la repetición de estos actos delictivos que amenazan su seguridad.



Mientras tanto, los vecinos exigen a las autoridades reforzar la seguridad y tomar acciones para erradicar en transporte informal en la zona. Nadie está seguro, indicó una residente, exigiendo medidas efectivas para frenar la creciente delincuencia en Trujillo.





Ingresa a http://ptv.pe/452042 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 28/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

