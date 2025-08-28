GRABADO el 28-08-2025

Nicanor Boluarte: "Estoy cansado de la persecución solo por ser hermano de la presidenta"

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, calificó de abuso de poder el allanamiento a su vivienda en San Borja realizado este miércoles 27 de agosto por el Ministerio Público. En declaraciones a la prensa, Boluarte Zegarra afirmó que la diligencia forma parte de una persecución en su contra únicamente por su parentesco con la mandataria.



Otra vez comprobamos que la fiscalía sale a pescar a ver qué se encuentra para armar un muñeco. No se puede aceptar eso, ya estoy cansado de la persecución solo por el hecho de ser hermano de la presidenta de la República, expresó.



En esa línea, el hermano de la jefa de Estado insistió en su inocencia y aseguró ser ajeno a los hechos investigados. En su momento se va a aclarar todo. Yo soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos que hoy día han allanado mi casa, afirmó.



NIEGA VÍNCULO CON SANTIVÁÑEZ



Asimismo, negó cualquier vínculo con el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y descartó haber trabajado para la Mina El Dorado S.A.. Añadió que tiene arraigo laboral como abogado y que el proceso, según dijo, busca únicamente dañarlo a nivel personal.

Desde 24 Horas

¡Perú es clave! Pan con Chicharrón en cuartos de final del mundial de desayunos.

Conozca la expo hobby hazlo tu Navidad.

Himno despierta al distrito de Santa Rosa de Loreto gracias a un locutor de radio.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025.

Excantante Pink Floyd sobre Betssy Chávez: Deben escuchar sus demandas para que sobreviva.

Gobierno aprueba extradición de delincuente El monstruo desde Paraguay.

Gobierno peruano conforma equipo multisectorial para proyecto de soberanía nacional.

Extorsionan a cantante de música folclórica: le exigen el pago de S/8 mil.

A bordo de motocicletas: delincuentes asaltan a cambista en el Centro de Lima.

Trujillo: delincuentes incendian miniván por cobro de cupos.

Especialistas recomiendan mallas de seguridad en edificios multifamiliares para evitar accidentes.

Comerciante defiende a niñas de acosador y ahora recibe amenazas de muerte.

Tacna celebra 96 años de reincorporación al Perú.

Nicanor Boluarte: "Estoy cansado de la persecución solo por ser hermano de la presidenta".

Alejandro Toledo conocerá sentencia por caso Ecoteva el 3 de setiembre.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.