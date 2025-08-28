GRABADO el 28-08-2025

Especialistas recomiendan mallas de seguridad en edificios multifamiliares para evitar accidentes

Gran conmoción ha generado la muerte de una menor de seis años que cayó desde lo alto de un edificio de 16 pisos en el distrito limeño de Comas. El hecho ha reabierto el debate sobre la seguridad en edificaciones multifamiliares y la prevención de accidentes en viviendas con niños.



Especialistas en seguridad y prevención de riesgos señalan que este tipo de edificios presentan múltiples peligros, y que los niños son los más vulnerables a accidentes por caídas desde alturas.



En las edificaciones multifamiliares existen múltiples riesgos, y una de las principales causas de accidentes es la caída desde alturas, siendo los niños los primeros afectados, indicó un especialista.



ROL DE LOS PADRES



El profesional recomendó que los padres asuman una responsabilidad activa en la supervisión de menores, asegurando que se evalúen todos los riesgos del entorno, como ventanas abiertas o balcones sin protección. Es fundamental tener un buen control y supervisión de los menores de edad, señaló.



Asimismo, el experto sugiere instalar mallas de seguridad en ventanas y otros espacios elevados para generar una protección colectiva. Los padres deben hablar con sus niños y explicarles los riesgos que implican ciertos espacios en casa, concluyó.





