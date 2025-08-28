GRABADO el 28-08-2025

Tacna celebra 96 años de reincorporación al Perú

La ciudad heroica de Tacna viene celebrando 96 años de reincorporación al Perú. Hoy jueves 28 de agosto, desde muy temprano, comenzaron las actividades cívicas en el centro de la ciudad.



Los actos se iniciaron con una homilía y el izamiento de la bandera del Perú. La ceremonia se extenderá durante todo el día con desfiles y otras actividades representativas de la región.



Varias personas se mostraron entusiastas por la celebración, resaltando el orgullo de ser tacneños y peruanos, así como la importancia de recordar la histórica reincorporación hace 96 años.



REGRESO DE TACNA A PERÚ



La reincorporación de Tacna al Perú se concretó el 28 de agosto de 1925, tras un prolongado proceso de arbitraje internacional con Chile después de la Guerra del Pacífico.



Durante más de 50 años, Tacna permaneció bajo administración chilena, hasta que finalmente se resolvió su retorno al territorio peruano mediante el tratado de Lima, marcando un momento histórico.





