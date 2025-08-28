GRABADO el 28-08-2025

Excantante Pink Floyd sobre Betssy Chávez: Deben escuchar sus demandas para que sobreviva

Tras conocerse por medio de cartas y del propio abogado de Betssy Chávez, que el estado de salud de la expremier continúa deteriorándose día a día, producto a la huelga de hambre seca que ha iniciado, diversos personajes han salido en defensa de la excongresista.



Uno de los que se pronunció al respecto ha sido el excantante de Pink Floyd, Roger Waters, quien hizo un llamado a las autoridades del Gobierno de Dina Boluarte para que puedan atender los pedidos de Chávez Chino.



Leí que Betssy Chávez está en huelga de hambre seca y que morirá en cuatro días a partir de ahora si nosotros, el pueblo, no nos levantamos y persuadimos a la clase oligarca de que deberían escuchar sus demandas para que pueda sobrevivir, manifestó.



PERÚ NECESITA VERDADEROS REPRESENTANTES



De acuerdo al exintegrante de la banda de rock, los ciudadanos del país, necesitan verdaderas representantes en el Estado que atiendan sus pedidos. Lo que Perú necesita ahora mismo, es un Gobierno que represente al pueblo.





Ingresa a http://ptv.pe/452046 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 28/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

