GRABADO el 28-08-2025

A bordo de motocicletas: delincuentes asaltan a cambista en el Centro de Lima

La ola de inseguridad ciudadana continúa ganándole la batalla a las autoridades del Gobierno. En horas de la mañana de este jueves 28 de agosto, cuatro delincuentes a bordo de motocicletas asaltaron a un cambista en el Jr. Montevideo en el Centro de Lima.



¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?



En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, se observa a los hampones llegando a la ubicación de su objetivo, y de un momento, con armas en mano, interceptaron a su víctima para quitarle todo el dinero que tenía.



Los criminales no tardaron más de 30 segundos. Al tener todo el botín, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido, mientras los comerciantes y transeúntes, trataron de comunicarse con la Policía Nacional del Perú (PNP) para que hagan un operativo.



Finalmente, el dinero robado asciende hasta los 50 mil soles, por lo que, la víctima denunció el hecho ante las autoridades competentes. Además, pidió mayor vigilancia por la zona, ya que, meses atrás también se registró un hecho similar.





Ingresa a http://ptv.pe/452041 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 28/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

¡Perú es clave! Pan con Chicharrón en cuartos de final del mundial de desayunos.

Conozca la expo hobby hazlo tu Navidad.

Himno despierta al distrito de Santa Rosa de Loreto gracias a un locutor de radio.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025.

Excantante Pink Floyd sobre Betssy Chávez: Deben escuchar sus demandas para que sobreviva.

Gobierno aprueba extradición de delincuente El monstruo desde Paraguay.

Gobierno peruano conforma equipo multisectorial para proyecto de soberanía nacional.

Extorsionan a cantante de música folclórica: le exigen el pago de S/8 mil.

A bordo de motocicletas: delincuentes asaltan a cambista en el Centro de Lima.

Trujillo: delincuentes incendian miniván por cobro de cupos.

Especialistas recomiendan mallas de seguridad en edificios multifamiliares para evitar accidentes.

Comerciante defiende a niñas de acosador y ahora recibe amenazas de muerte.

Tacna celebra 96 años de reincorporación al Perú.

Nicanor Boluarte: "Estoy cansado de la persecución solo por ser hermano de la presidenta".

Alejandro Toledo conocerá sentencia por caso Ecoteva el 3 de setiembre.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.