GRABADO el 04-09-2025

Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026

ENVIVO: El Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026 se sustenta hoy ante el Congreso de la República. ¿Cómo, cuánto y en que sectores deben priorizarse los recursos públicos?, conversamos con el congresista Illich López Ureña, tercer Vicepresidente del Congreso y expresidente de la Comisión de Economía del parlamento.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Andina en Regiones: municipalidad fortalece limpieza y reordenamiento en mercado de Tumbes.

Choque múltiple en Variante de Pasamayo deja 12 heridos.

Agencia Espacial del Perú lanza aplicativo con imágenes satelitales que integra IA.

Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas.

Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas.

Normas Legales: aprueban Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Las 5 del día: cerca de cinco millones de viviendas fueron censadas.

Christian Meier y Mistura, su reciente película.

Vía Expresa Sur: avanzan obras de pavimentación.

Acción Popular: Elecciones internas y sus candidatos.

¡Con tecnología! Sucamec refuerza el control para frenar tráfico de armas.

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov.

Perú vs. Uruguay.

Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026.

Aplicativo móvil de Sucamec para controlar armas y explosivos en tiempo real.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.