Christian Meier nos cuenta sobre Mistura
Christian Meier nos cuenta sobre Mistura, película que simboliza el orgullo por nuestra gastronomía, enlazada con historias de pasión, esfuerzo e identidad nacional.
En entrevista con el Diario El Peruano, el actor comparte detalles del filme, del personaje de Norma (interpretado por Bárbara Mori) y la participación César Pudy Ballumbrosio.
Cultura, emoción y orgullo nacional en la pantalla grande.
Conoce más aquí: https://www.elperuano.pe/noticia/278290-mistura-transporta-al-espectador-a-muchas-emociones
Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.
