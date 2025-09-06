GRABADO el 06-09-2025

Christian Meier nos cuenta sobre Mistura

Christian Meier nos cuenta sobre Mistura, película que simboliza el orgullo por nuestra gastronomía, enlazada con historias de pasión, esfuerzo e identidad nacional.



En entrevista con el Diario El Peruano, el actor comparte detalles del filme, del personaje de Norma (interpretado por Bárbara Mori) y la participación César Pudy Ballumbrosio.



Cultura, emoción y orgullo nacional en la pantalla grande.



Conoce más aquí: https://www.elperuano.pe/noticia/278290-mistura-transporta-al-espectador-a-muchas-emociones







