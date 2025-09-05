GRABADO el 05-09-2025

Andina en Regiones: municipalidad fortalece limpieza y reordenamiento en mercado de Tumbes



Iquitos: ráfagas de vientos y lluvias afectarán zona sur de la región



Arequipa: realizan mega operativo de control de identidad en Cayma



Trujillo: personal de limpieza retira escombros de la zona de atentado



Cusco: se normaliza servicio de transporte a Machu Picchu



Salsa, fútbol, cultura e historia en Museo del Callao.

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales para jóvenes en Programa Beca 18.

Vía Expresa Sur: avanzan obras de pavimentación.

Christian Meier y Mistura, su reciente película.

Acción Popular: Elecciones internas y sus candidatos.

Transporte turístico es normal en Machu Picchu tras finalizar concesión de Consettur..

Andina en Regiones: municipalidad fortalece limpieza y reordenamiento en mercado de Tumbes.

Choque múltiple en Variante de Pasamayo deja 12 heridos.

Agencia Espacial del Perú lanza aplicativo con imágenes satelitales que integra IA.

Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas.

Normas Legales: aprueban Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Las 5 del día: cerca de cinco millones de viviendas fueron censadas.

¡Con tecnología! Sucamec refuerza el control para frenar tráfico de armas.

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

