Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas
ENVIVO: Un atentado con explosivos deja en Trujillo unas 30 viviendas afectadas y 11 heridos, reporta nuestro corresponsal Luis Puell, además, desde Áncash, Miguel Ríos informa sobre Incendios forestales en Huaraz y Piscobamba. También información desde Cusco con Percy Hurtado, él reporta sobre los servicios de transporte de buses de turismo que vienen desarrollándose con normalidad hacia Machu Picchu, y desde Tumbes, Rosario Rodríguez, nos habla del hermoso espectáculo del avistamiento de ballenas y de la rica gastronomía que pueden disfrutar los turistas. En tanto, en Chiclayo, el Minam presentó una ruta que busca recuperar y proteger especies emblemáticas del norte peruano, desde allí nos informa Silvia Depaz, y finalmente 20 buses se incorporaron al SIT Arequipa lo que permitirá mejorar el servicio de transporte público, es la información que nos amplía Rocío Mendez , desde la Ciudad Blanca.
Desde Agencia de Noticias Andina
Además hoy día 05 de Setiembre
