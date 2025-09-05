GRABADO el 05-09-2025

Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas

ENVIVO: Un atentado con explosivos deja en Trujillo unas 30 viviendas afectadas y 11 heridos, reporta nuestro corresponsal Luis Puell, además, desde Áncash, Miguel Ríos informa sobre Incendios forestales en Huaraz y Piscobamba. También información desde Cusco con Percy Hurtado, él reporta sobre los servicios de transporte de buses de turismo que vienen desarrollándose con normalidad hacia Machu Picchu, y desde Tumbes, Rosario Rodríguez, nos habla del hermoso espectáculo del avistamiento de ballenas y de la rica gastronomía que pueden disfrutar los turistas. En tanto, en Chiclayo, el Minam presentó una ruta que busca recuperar y proteger especies emblemáticas del norte peruano, desde allí nos informa Silvia Depaz, y finalmente 20 buses se incorporaron al SIT Arequipa lo que permitirá mejorar el servicio de transporte público, es la información que nos amplía Rocío Mendez , desde la Ciudad Blanca.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Andina en Regiones: municipalidad fortalece limpieza y reordenamiento en mercado de Tumbes.

Choque múltiple en Variante de Pasamayo deja 12 heridos.

Agencia Espacial del Perú lanza aplicativo con imágenes satelitales que integra IA.

Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas.

Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas.

Normas Legales: aprueban Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Las 5 del día: cerca de cinco millones de viviendas fueron censadas.

Christian Meier y Mistura, su reciente película.

Vía Expresa Sur: avanzan obras de pavimentación.

Acción Popular: Elecciones internas y sus candidatos.

¡Con tecnología! Sucamec refuerza el control para frenar tráfico de armas.

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov.

Perú vs. Uruguay.

Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026.

Aplicativo móvil de Sucamec para controlar armas y explosivos en tiempo real.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.