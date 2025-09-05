GRABADO el 05-09-2025

Agencia Espacial del Perú lanza aplicativo con imágenes satelitales que integra IA



Las imágenes satelitales son clave para la gestión territorial, así como la prevención y atención de desastres. Ahora, cualquier usuario podrá emplear este material con la nueva plataforma GEOAPP de la Agencia espacial del Perú - Conida.



