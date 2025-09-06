GRABADO el 06-09-2025

Salsa, fútbol, cultura e historia en Museo del Callao



El Museo de Historia y Arte del Callao, cuenta con 16 Salas temáticas, donde se rescata 10,000 años de historia, tradición y costumbres del primer puerto.



La exhibición cuenta con un vestido de Celia Cruz, usado por la cantante en el histórico concierto que brindó junto a la Fania All Stars en el Madison Square Garden en 1998. También, con la mítica guitarra que usó Óscar Avilés, los restos del soldado desconocido chalaco que combatió en la guerra con Chile y cientos de artículos arqueológicos, de las primeras civilizaciones que estuvieron en el Callao antes de la llegada de los españoles.



