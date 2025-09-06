GRABADO el 06-09-2025

Salsa, fútbol, cultura e historia en Museo del Callao


El Museo de Historia y Arte del Callao, cuenta con 16 Salas temáticas, donde se rescata 10,000 años de historia, tradición y costumbres del primer puerto.

La exhibición cuenta con un vestido de Celia Cruz, usado por la cantante en el histórico concierto que brindó junto a la Fania All Stars en el Madison Square Garden en 1998. También, con la mítica guitarra que usó Óscar Avilés, los restos del soldado desconocido chalaco que combatió en la guerra con Chile y cientos de artículos arqueológicos, de las primeras civilizaciones que estuvieron en el Callao antes de la llegada de los españoles.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

