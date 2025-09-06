GRABADO el 06-09-2025

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales para jóvenes en Programa Beca 18



Sábado 30 de agosto

Loreto suyum peruano imaymana kawsaykunapa paqariyninpa hichpanpi / Loreto: más cerca del origen de la biodiversidad peruana.



Domingo 31 de agosto

Utqayman yanapa kaqkunapaqmi Llamkasun Perú 140,000 llamkaykunata paqarichinku / Llamkasun Perú generará 140, 000 empleos temporales para población vulnerable.



Lunes 1 de setiembre

Ancha llaki chinkay: Historiador Waldemar Espinoza Soriano wañukun / Lamentable pérdida: Muere historiador Waldemar Espinoza Soriano



Martes 2 de setiembre

Perú suyuwan Reino Unido suyum llamkaykunapi yanapanakunankuta yapamanta rurarqunku / El Perú y el Reino Unido renuevan cooperación en infraestructura



Miércoles 3 de setiembre

2025 watapim hawa suyuman rantikuypi Perú suyu 84,327 unu qullqitam chayarqun

/ Perú alcanzará récord histórico de US 84,327 millones en exportaciones en 2025



Jueves 4 de setiembre

Perúwan, Brasil, Colombia suyukunam Trapecio Amazónicopi mana sacha kuychuypaqmi hukllawanakunku / Perú, Brasil y Colombia unen esfuerzos contra la tala ilegal en el Trapecio Amazónico



Viernes 5 de setiembre

Indígena Warmikunapa Punchawnin: Saqiyninpawan pusaynintam riqsiy / Día Internacional de la Mujer Indígena: reconocimiento a su legado y liderazgo



Kamachikuqmi 20,000 becakunata utqayman yanapana sipasmaqtakuna yanapaypaq Programa Beca 18 quramun / Gobierno lanza 20,000 becas integrales para jóvenes vulnerables en Programa Beca 18





