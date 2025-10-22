Opinan alcaldes: Declaratoria de emergencia por 30 días
ENVIVO: Expectativas de los alcaldes ante declaratoria de emergencia en Lima y Callao por 30 días. Conversamos con Cintia Loayza, alcaldesa de Surquillo. Qué opinan los burgomaestres frente a la medida y restricciones, y cómo pueden sumar en la lucha contra la inseguridad ciudadana. EstadoDeEmergencia AndinaCanalOnline
