GRABADO el 15-08-2025

Pérez Rocha tras atentado en Trujillo: "Lo que ha sucedido es algo gravísimo, nunca antes visto"

El exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, se pronunció tras el atentado ocurrido el día de ayer en la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo, donde delincuentes detonaron cerca de 20 cartuchos de dinamita contra una vivienda.



En entrevista para 2025 en 24 Horas, el exdirector de la PNP lamentó lo ocurrido en la víspera y calificó un hecho "nunca antes visto", el atentado que dejó como saldo 10 heridos y más de 25 viviendas dañadas.



"Acá lo que están buscando es el control territorial, pero no para el aspecto de buen trabajo, sino para la violencia delincuencial ... lo que ha sucedido ayer a las 10 de la noche es algo gravísimo, nunca antes visto", dijo.



SOBRE ESTADO DE SITIO



Asimismo, Pérez Rocha señaló que es inviable el pedido del gobernador regional César Acuña para declarar estado de sitio en la ciudad del norte: "El estado de sitio solamente por 3 motivos se puede declarar. Por invasión, por guerra exterior y por guerra civil o algo inminente, lo que sucede en Trujillo no es ninguna de esas figuras ... es imposible por la teoría y lo que dice la Constitución", sostuvo.

Desde 24 Horas

García Belaunde sobre tensión en Isla Chinería: "Hay que reforzar la presencia civil y militar".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

Exviceministro Corcuera sobre chalecos antibalas: No pueden hacer labores sin el equipo necesario.

Pérez Rocha tras atentado en Trujillo: "Lo que ha sucedido es algo gravísimo, nunca antes visto".

Atentado en Trujillo: objetivo habría sido la madre de exintegrante de banda Los Pulpos.

Senamhi advierte vientos de hasta 50 km/h y precipitaciones este fin de semana.

Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria en Miraflores.

Congresistas no podrán hacer campaña en semana de representación: Pleno no alcanzó votos.

Congreso aprueba reducir Impuesto a la Renta para agroexportadores del 29,5 al 15.

La Victoria: autos incautados en Bausate y Meza son usados como refugio por personas de mal vivir.

Polémica por promulgación de Ley de Amnistía: ¿Quiénes podrían beneficiarse?.

Boluarte llega a Santa Rosa de Loreto y reafirma soberanía peruana en la frontera con Colombia.

San Martín de Porres: caen dos implicados en crimen de chofer de El Rápido.

¿Quién es alias Bolaños y por qué fue atacada la casa de su madre en Trujillo?.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.