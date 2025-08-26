GRABADO el 26-08-2025

El Cartel de los Soles ya es terrorista para EE.UU., Argentina, Ecuador y Paraguay El Comercio

La presión internacional contra el CartelDeLosSoles crece: EstadosUnidos, Argentina, Paraguay y Ecuador ya lo han declarado oficialmente como grupo terrorista internacional. Esta red, liderada por altos mandos militares del chavismo y vinculada directamente a NicolásMaduro, ha sido acusada de narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento a grupos ilegales como Hezbolá, disidencias de las FARC y el ELN.



La decisión de estos gobiernos responde a evidencias presentadas por agencias de inteligencia y centros de estudio. La recompensa por Maduro asciende a 50 millones, y los bienes de su entorno han sido congelados por más de 700 millones.



noticiashoy breakingnews CartelDeLosSoles terrorismo Maduro Argentina Ecuador Paraguay sanciones narcoterrorismo



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Cartel de los Soles

grupo terrorista designado

Argentina reconoce terrorismo

Ecuador declara cartel terrorista

Paraguay sanciona organización

Maduro vinculado a crimen

recompensa por Nicolás Maduro

terrorismo y narcotráfico

organización criminal chavismo

Hezbolá y el chavismo

FARC y ELN en Venezuela

dictadura bajo investigación

narcoterrorismo transnacional

sanciones internacionales

bloqueo de bienes chavistas

narcoestado Venezuela

resoluciones antiterrorismo

registro de organizaciones terroristas

intervención regional coordinada

crimen organizado latinoamericano

Desde EL COMERCIO

Colombia en alerta por las FARC: dos ataques y 34 soldados secuestrados El Comercio.

¿LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE O TINI Y DE PAUL? unomas lamineyamal futbol El Comercio.

Maduro ordena refuerzo militar con drones, buques y 15 mil soldados en la frontera El Comercio.

EE.UU. envía otros tres poderosos buques de guerra a Venezuela El Comercio.

Tren Lima-Chosica: ¿hay voluntad del MTC para sacar adelante el proyecto? El Comercio.

GISELA VALCÁRCEL CAUSA POLÉMICA UNOMÁS ENVIVO.

Nicanor Boluarte: allanan casa por presunto favorecimiento a mina 'El Dorado' Mirada de Fondo.

Fiscalía interviene casa de Nicanor Boluarte por caso de presunta corrupción TQH EN VIVO.

PREMIOS SOMOS 2025 EN VIVO: alfombra roja y ganadores de la gala El Comercio.

EEUU acusa a Petro de vínculos con el Cartel de los Soles El Comercio.

Trenes de 'Porky': ¿ministro Sandoval demora inauguración del proyecto? El Comercio.

¡Nuevo estreno! Pasa en la Calle llega este jueves a las 5 PM, ¡no te lo pierdas! El Comercio.

El Cartel de los Soles ya es terrorista para EE.UU., Argentina, Ecuador y Paraguay El Comercio.

Trump busca destituir a Lisa Cook y amenaza la estabilidad del dólar El Comercio.

Venezolanos abandonan a Maduro: fracasan alistamientos para milicias El Comercio.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.