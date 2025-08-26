El Cartel de los Soles ya es terrorista para EE.UU., Argentina, Ecuador y Paraguay El Comercio
La presión internacional contra el CartelDeLosSoles crece: EstadosUnidos, Argentina, Paraguay y Ecuador ya lo han declarado oficialmente como grupo terrorista internacional. Esta red, liderada por altos mandos militares del chavismo y vinculada directamente a NicolásMaduro, ha sido acusada de narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento a grupos ilegales como Hezbolá, disidencias de las FARC y el ELN.
La decisión de estos gobiernos responde a evidencias presentadas por agencias de inteligencia y centros de estudio. La recompensa por Maduro asciende a 50 millones, y los bienes de su entorno han sido congelados por más de 700 millones.
noticiashoy breakingnews CartelDeLosSoles terrorismo Maduro Argentina Ecuador Paraguay sanciones narcoterrorismo
