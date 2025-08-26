GRABADO el 26-08-2025

Trenes de 'Porky': ¿ministro Sandoval demora inauguración del proyecto? El Comercio

En este episodio de Tenemos Que Hablar, analizamos el reciente anuncio del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que cede al MTC el uso del corredor ferroviario del tren LimaChosica, con una condición clara: si no se pone en operación en breve plazo, la cesión queda nula de todo derecho.



En entrevista con Deborah Inga, regidora de la Municipalidad de Lima, hablamos sobre: ¿qué implica este ultimátum para el futuro del proyecto? ¿Podría activarse mañana mismo si hay voluntad política? Todo esto, con datos frescos y análisis en vivo. No te pierdas este debate clave sobre transporte y gestión pública.



