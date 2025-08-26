GRABADO el 26-08-2025

EEUU acusa a Petro de vínculos con el Cartel de los Soles El Comercio

El presidente de Colombia, GustavoPetro, fue acusado por el congresista estadounidense Carlos Giménez de tener vínculos con el CarteldelosSoles, organización ligada a NicolásMaduro. La polémica estalló luego de que Petro negara en X la existencia de este grupo, lo que generó duras reacciones en Washington.

Petro respondió que EstadosUnidos no tiene derecho a sentenciar a presidentes elegidos en Latinoamérica y afirmó que tiene pruebas de compradores de cocaína colombiana en Venezuela.

Expertos aseguran que sí existen indicios de posibles nexos entre Petro y el Cartel, mientras el Consejo Nacional Electoral de Colombia ya señaló que su campaña violó topes de financiación.

Desde Caracas, DiosdadoCabello anunció el envío de 15.000 militares venezolanos a la frontera con Colombia como medida de defensa territorial.

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

