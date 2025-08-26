GRABADO el 26-08-2025

¡Nuevo estreno! Pasa en la Calle llega este jueves a las 5 PM, ¡no te lo pierdas! El Comercio

Este jueves 28 de agosto a las 5:00 p. m. no te pierdas el estreno de Pasa en la Calle, el nuevo programa IRL de El Comercio con Juan Pablo León, que te mostrará lo que realmente está pasando en las calles. Realidad, voz ciudadana y reportajes en tiempo real. ¡Solo en nuestro canal oficial!

PasaEnLaCalle Estreno IRL ElComercio PeriodismoReal ReportajeUrbano

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Colombia en alerta por las FARC: dos ataques y 34 soldados secuestrados El Comercio.

¿LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE O TINI Y DE PAUL? unomas lamineyamal futbol El Comercio.

Maduro ordena refuerzo militar con drones, buques y 15 mil soldados en la frontera El Comercio.

EE.UU. envía otros tres poderosos buques de guerra a Venezuela El Comercio.

Tren Lima-Chosica: ¿hay voluntad del MTC para sacar adelante el proyecto? El Comercio.

GISELA VALCÁRCEL CAUSA POLÉMICA UNOMÁS ENVIVO.

Nicanor Boluarte: allanan casa por presunto favorecimiento a mina 'El Dorado' Mirada de Fondo.

Fiscalía interviene casa de Nicanor Boluarte por caso de presunta corrupción TQH EN VIVO.

PREMIOS SOMOS 2025 EN VIVO: alfombra roja y ganadores de la gala El Comercio.

EEUU acusa a Petro de vínculos con el Cartel de los Soles El Comercio.

Trenes de 'Porky': ¿ministro Sandoval demora inauguración del proyecto? El Comercio.

¡Nuevo estreno! Pasa en la Calle llega este jueves a las 5 PM, ¡no te lo pierdas! El Comercio.

El Cartel de los Soles ya es terrorista para EE.UU., Argentina, Ecuador y Paraguay El Comercio.

Trump busca destituir a Lisa Cook y amenaza la estabilidad del dólar El Comercio.

Venezolanos abandonan a Maduro: fracasan alistamientos para milicias El Comercio.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

Colombia en alerta por las FARC: dos ataques y 34 soldados secuestrados El Comercio

video

¿LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE O TINI Y DE PAUL? unomas lamineyamal futbol El Comercio

video

Maduro ordena refuerzo militar con drones, buques y 15 mil soldados en la frontera El Comercio

video

EE.UU. envía otros tres poderosos buques de guerra a Venezuela El Comercio

video

Tren Lima-Chosica: ¿hay voluntad del MTC para sacar adelante el proyecto? El Comercio

video

GISELA VALCÁRCEL CAUSA POLÉMICA UNOMÁS ENVIVO

video

Nicanor Boluarte: allanan casa por presunto favorecimiento a mina 'El Dorado' Mirada de Fondo

video

Fiscalía interviene casa de Nicanor Boluarte por caso de presunta corrupción TQH EN VIVO

video

PREMIOS SOMOS 2025 EN VIVO: alfombra roja y ganadores de la gala El Comercio

video

EEUU acusa a Petro de vínculos con el Cartel de los Soles El Comercio

video

Trenes de 'Porky': ¿ministro Sandoval demora inauguración del proyecto? El Comercio

video

¡Nuevo estreno! Pasa en la Calle llega este jueves a las 5 PM, ¡no te lo pierdas! El Comercio

video

El Cartel de los Soles ya es terrorista para EE.UU., Argentina, Ecuador y Paraguay El Comercio

video

Trump busca destituir a Lisa Cook y amenaza la estabilidad del dólar El Comercio

video

Venezolanos abandonan a Maduro: fracasan alistamientos para milicias El Comercio

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 27 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo