GRABADO el 24-10-2025

Guillermo Bermejo es condenado a 15 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista

El congresista Guillermo Bermejo, representante de Voces del Pueblo Cambio democrático, fue condenado este viernes a 15 años de prisión por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional determinó, además, que el legislador deberá pagar S/100 mil como reparación civil.

2

NOTA ANTERIOR

El Poder Judicial dictará sentencia este viernes a partir de las cuatro de la tarde contra el congresista Guillermo Bermejo, de la bancada Voces del Pueblo Cambio Democrático, por el presunto delito de afiliación y colaboración con el terrorismo.

La investigación fiscal, que se ha prolongado por más de dos años, atravesó diversas etapas procesales. En dos oportunidades, el Poder Judicial decidió archivar la imputación sin embargo, la Fiscalía insistió en reabrir el caso y llevar nuevamente al legislador a juicio oral.

Esta será la tercera vez que el Poder Judicial se pronunciará sobre la acusación, y en esta audiencia se definirá si el parlamentario es declarado culpable o inocente del delito que habría ocurrido entre los años 2012 y 2013.

Según la tesis fiscal, durante ese periodo el actual congresista habría viajado al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) para recibir presunto adoctrinamiento de remanentes de Sendero Luminoso.

En el juicio oral, el Ministerio Público presentó como pruebas testimonios, videos y material gráfico que demostrarían la presencia de Bermejo en la zona donde operaban miembros de la organización terrorista.

BERMEJO SEGURO DE SU INOCENCIA

El congresista aseguró que está tranquilo ante la decisión del Poder Judicial, recordando que en dos ocasiones anteriores ya se archivó la acusación presentada por la Fiscalía. De ser encontrado culpable, sus aspiraciones políticas incluida su anunciada candidatura presidencial para las próximas elecciones quedarían truncadas.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

Walter Dolorier sobre José Jerí: Está sentado en el sillón presidencial gracias a nuestra desgracia.

Julio Rodríguez sobre Guillermo Bermejo: "Lo más probable es que se quede en penal Ancón".

Terror en el Callao: asesinan a conductor de combi y dejan herido a pasajero.

Delincuentes aprovechan ausencia del actor y vacían su cuarto en El Agustino.

Municipio de Surco denunciará a esposo de María Acuña por agredir a trabajador edil.

Voceros de la Generación Z denuncian amenazas de muerte: "Marchar ya es peligroso".

Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en elecciones generales de 2026.

Feminicidio en La Perla: suboficial de la Marina asesina a su expareja en un hostal.

Necropsia revela que adolescente no murió electrocutada en VES: expareja de su prima es investigado.

Guillermo Bermejo es condenado a 15 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista.

Pedro Castillo insulta a Fernando Rospigliosi en la SAC: Tienen a una basur como presidente.

Premier Ernesto Álvarez: Gobierno descarta reapertura de El Frontón por temas presupuestales.

Policía investigado por muerte de Trvko volvería a trabajar tras decisión judicial.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Walter Dolorier sobre José Jerí: Está sentado en el sillón presidencial gracias a nuestra desgracia

video

Julio Rodríguez sobre Guillermo Bermejo: "Lo más probable es que se quede en penal Ancón"

video

Terror en el Callao: asesinan a conductor de combi y dejan herido a pasajero

video

Delincuentes aprovechan ausencia del actor y vacían su cuarto en El Agustino

video

Municipio de Surco denunciará a esposo de María Acuña por agredir a trabajador edil

video

Voceros de la Generación Z denuncian amenazas de muerte: "Marchar ya es peligroso"

video

Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en elecciones generales de 2026

video

Feminicidio en La Perla: suboficial de la Marina asesina a su expareja en un hostal

video

Necropsia revela que adolescente no murió electrocutada en VES: expareja de su prima es investigado

video

Guillermo Bermejo es condenado a 15 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista

video

Pedro Castillo insulta a Fernando Rospigliosi en la SAC: Tienen a una basur como presidente

video

Premier Ernesto Álvarez: Gobierno descarta reapertura de El Frontón por temas presupuestales

video

Policía investigado por muerte de Trvko volvería a trabajar tras decisión judicial

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 25 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo