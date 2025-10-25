GRABADO el 25-10-2025

Independencia: mototaxistas exigen mayor seguridad tras ataque contra unidad

Un nuevo ataque extorsivo se registró en el distrito de Independencia, donde delincuentes encapuchados incendiaron una mototaxi perteneciente a la Asociación de Servicio Especial Aravicus. Antes del siniestro, uno de los sujetos lanzó un mensaje amenazante dentro de la unidad, y minutos después, regresaron para prender fuego al vehículo, dejando pérdidas totales. Cámaras de seguridad captaron el momento en que los atacantes huyen del lugar mientras la mototaxi arde en llamas.



Vecinos de la zona del Paraíso Alto alertaron que el ataque ocurrió sin presencia policial y que la zona se ha convertido en una bomba de tiempo. Testigos indicaron que los delincuentes ya habían atentado contra otras unidades de la misma asociación. Prácticamente están apuntando contra nuestra única herramienta de trabajo y con nuestras familias, declaró uno de los afectados. En los últimos nueve días, los mototaxistas han sufrido tres atentados similares, todos en un radio de pocas cuadras.



Los peritos de criminalística confirmaron que los hechos guardan relación con un mensaje extorsivo hallado en el lugar. En el papel, los criminales advertían: El problema no es contigo, sino con tu presidente. No llamen a los tombos porque ellos chambean para mí. Según los trabajadores, la banda exige 15 mil soles como cuota inicial y 5 soles diarios por cada unidad, bajo amenaza de seguir atacando los vehículos y a sus familias.



EXIGEN MAYOR PATRULLAJE



Pese al estado de emergencia vigente, los mototaxistas denunciaron la falta de patrullaje en la zona y la indiferencia de las autoridades. No hay vigilancia, no hay apoyo. En vez de protegernos, nos culpan o dicen que tenemos problemas con los vecinos, relató una víctima entre lágrimas. La PNP y la Fiscalía ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables, que serían los mismos sujetos que grabaron sus ataques anteriores.





Ingresa a http://ptv.pe/456967 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 25/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 Horas Cámaras serían clave para investigar crimen en Gambetta.

Balean gimnasio por segunda vez en SMP: "Me piden S/40 mil, no pienso pagar", señala víctima.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025.

Piura: intervienen a mujer que intentó ingresar marihuana a penal.

Independencia: mototaxistas exigen mayor seguridad tras ataque contra unidad.

Miraflores: capturan a falsos colectiveros con armas de fuego.

SMP: intervienen a extranjeros vinculados al gota a gota y trata de personas.

San Miguel: policía frustra asalto a taxista y captura a delincuente.

Extranjero es asesinado a balazos en Los Olivos: fue atacado cuando fotografiaba casas y comercios.

Guerra de bandas deja dos muertos en Los Olivos: facción de Los Gallegos estaría detrás de ataques.

"JJ", "El Jorobado" y más de 40 reos son trasladados a pabellón de máxima seguridad en penal Ancón I.

Guillermo Bermejo a prisión: INPE decidirá este sábado el penal donde será recluido.

Generación Z: colectivos anuncian movilización y paro nacional para el 14 de noviembre.

SJL: familiares de madre e hija asesinadas exigen justicia.

Iquitos: amenazan a policía con arreglo floral y mensaje fúnebre.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.