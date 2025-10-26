GRABADO el 26-10-2025

24 Horas Cámaras serían clave para investigar crimen en Gambetta

24 Horas Cámaras serían clave para investigar crimen en Gambetta.

Balean gimnasio por segunda vez en SMP: "Me piden S/40 mil, no pienso pagar", señala víctima.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025.

Piura: intervienen a mujer que intentó ingresar marihuana a penal.

Independencia: mototaxistas exigen mayor seguridad tras ataque contra unidad.

Miraflores: capturan a falsos colectiveros con armas de fuego.

SMP: intervienen a extranjeros vinculados al gota a gota y trata de personas.

San Miguel: policía frustra asalto a taxista y captura a delincuente.

Extranjero es asesinado a balazos en Los Olivos: fue atacado cuando fotografiaba casas y comercios.

Guerra de bandas deja dos muertos en Los Olivos: facción de Los Gallegos estaría detrás de ataques.

"JJ", "El Jorobado" y más de 40 reos son trasladados a pabellón de máxima seguridad en penal Ancón I.

Guillermo Bermejo a prisión: INPE decidirá este sábado el penal donde será recluido.

Generación Z: colectivos anuncian movilización y paro nacional para el 14 de noviembre.

SJL: familiares de madre e hija asesinadas exigen justicia.

Iquitos: amenazan a policía con arreglo floral y mensaje fúnebre.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

