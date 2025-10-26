GRABADO el 26-10-2025

24 Horas Cámaras serían clave para investigar crimen en Gambetta

Desde 24 Horas

Balean gimnasio por segunda vez en SMP: "Me piden S/40 mil, no pienso pagar", señala víctima.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025.

Piura: intervienen a mujer que intentó ingresar marihuana a penal.

Independencia: mototaxistas exigen mayor seguridad tras ataque contra unidad.

Miraflores: capturan a falsos colectiveros con armas de fuego.

SMP: intervienen a extranjeros vinculados al gota a gota y trata de personas.

San Miguel: policía frustra asalto a taxista y captura a delincuente.

Extranjero es asesinado a balazos en Los Olivos: fue atacado cuando fotografiaba casas y comercios.

Guerra de bandas deja dos muertos en Los Olivos: facción de Los Gallegos estaría detrás de ataques.

"JJ", "El Jorobado" y más de 40 reos son trasladados a pabellón de máxima seguridad en penal Ancón I.

Guillermo Bermejo a prisión: INPE decidirá este sábado el penal donde será recluido.

Generación Z: colectivos anuncian movilización y paro nacional para el 14 de noviembre.

SJL: familiares de madre e hija asesinadas exigen justicia.

Iquitos: amenazan a policía con arreglo floral y mensaje fúnebre.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

