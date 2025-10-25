GRABADO el 25-10-2025

Generación Z: colectivos anuncian movilización y paro nacional para el 14 de noviembre

La denominada Generación Z realizó este sábado una nueva jornada de protesta en el Centro de Lima, con motivo del fallecimiento del rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, quien perdió la vida durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre. La movilización se inició en la Plaza Francia y culminó de manera pacífica frente al Palacio de Justicia, sin que se reportaran enfrentamientos ni daños materiales.



Durante el recorrido, los jóvenes realizaron plantones frente a medios de comunicación y organismos del Estado, exigiendo justicia por las víctimas de las protestas registradas durante el gobierno de Dina Boluarte. Los manifestantes también criticaron el estado de emergencia vigente y demandaron una investigación transparente sobre los casos de abuso policial.



En su discurso final, uno de los voceros del colectivo juvenil expresó que la marcha fue una muestra de unidad y respeto, e hizo un llamado a mantener la vía pacífica como forma de protesta. Hoy hemos cerrado con broche de oro la marcha pacífica. Invitemos a que todos se retiren de forma educada y tranquila. Demos el ejemplo, manifestó ante los asistentes.



CONVOCARÁN A PARO NACIONAL



Antes de concluir la movilización, los organizadores informaron que convocarán a un paro nacional para el próximo 14 de noviembre, con la participación de jóvenes de distintas regiones del país. La jornada estuvo acompañada por familiares de las víctimas de las protestas y por un homenaje en memoria de Trvko, cuya muerte continúa siendo investigada por el Ministerio Público.





Ingresa a http://ptv.pe/456962 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 25/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DEL 2025.

Piura: intervienen a mujer que intentó ingresar marihuana a penal.

Independencia: mototaxistas exigen mayor seguridad tras ataque contra unidad.

Miraflores: capturan a falsos colectiveros con armas de fuego.

SMP: intervienen a extranjeros vinculados al gota a gota y trata de personas.

San Miguel: policía frustra asalto a taxista y captura a delincuente.

Extranjero es asesinado a balazos en Los Olivos: fue atacado cuando fotografiaba casas y comercios.

Guerra de bandas deja dos muertos en Los Olivos: facción de Los Gallegos estaría detrás de ataques.

"JJ", "El Jorobado" y más de 40 reos son trasladados a pabellón de máxima seguridad en penal Ancón I.

Guillermo Bermejo a prisión: INPE decidirá este sábado el penal donde será recluido.

Generación Z: colectivos anuncian movilización y paro nacional para el 14 de noviembre.

SJL: familiares de madre e hija asesinadas exigen justicia.

Iquitos: amenazan a policía con arreglo floral y mensaje fúnebre.

Aeropuerto Jorge Chávez: LAP posterga cobro de TUUA internacional hasta el 7 de diciembre.

La Perla: exigen justicia para joven asesinada por suboficial de la Marina.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.