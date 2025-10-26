GRABADO el 26-10-2025

Balean gimnasio por segunda vez en SMP: "Me piden S/40 mil, no pienso pagar", señala víctima

En menos de dos semanas, un local donde funciona un gimnasio sufrió un segundo ataque a balazos. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, en el distrito de San Martín de Porres.

Al menos 7 disparos fueron efectuados hacia el tercer piso donde funciona el local por los delincuentes quienes llegaron a bordo de una moto. El último ataque contra este negocio fue el pasado 15 de octubre.

En dialogo con El Dominical, la víctima señaló que las amenazas no han cesado contra su persona y sus familiares. Los delincuentes le exigen el pago de S/40 mil e indicó "Si me pasa algo sería por descuido de las autoridades, las autoridades me dejarían morir".

Contrata a policías de manera particular

La víctima contó que contrató a su propia seguridad particular (algunos agentes policiales de la comisaría de Condevilla) pese a ello, los delincuentes atacaron nuevamente el local. Fue el afectado quien al no recibir el reporte que le hacen cada 40 minutos, insistió y al no obtener respuestas, revisó la cámara y se percató que dos sujetos en moto atacaron el local.

Víctima usa chaleco antibalas

El afectado también utiliza de manera preventiva un chaleco antibalas desde el pasado 17 de octubre ante cualquier atentado y además ha puesto seguridad en la casa de su madre quien tiene un estado de salud delicado.

"La respuesta por parte de las autoridades es muy lenta, no tengo apoyo, si uno por su cuenta no hace algo, no tienes nada, pero si me indigna porque tengo más de 25 años trabajando y estoy en regla y no siento el apoyo", manifestó.

Pedido a presidente Jerí y ministro del Interior

El empresario indicó que son pocas las veces que pasan los patrulleros por la zona y pidió ayuda tanto al presidente José Jerí y al ministro del Interior porque siente el abandono de las autoridades.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

