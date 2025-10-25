GRABADO el 25-10-2025

Extranjero es asesinado a balazos en Los Olivos: fue atacado cuando fotografiaba casas y comercios

Esta madrugada, un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en el cruce de la avenida Canta Callao con la calle Dos de Octubre, en el distrito de Los Olivos, en medio del estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo.



Según testigos, el extranjero tomaba fotografías a las fachadas de viviendas y comercios cuando fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Los individuos le dispararon y huyeron inmediatamente del lugar.



PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS



De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el hombre habría ingresado al Perú hace apenas tres días. Durante el registro del celular del fallecido, los agentes hallaron imágenes de diversos inmuebles del sector.



Las autoridades sospechan que se trataría de un presunto ajuste de cuentas, pues los atacantes no se llevaron nada. Los vecinos expresaron su preocupación por los constantes hechos violentos en zona, pese al estado de emergencia.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 25/10/2025



Desde 24 Horas

