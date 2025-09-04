GRABADO el 04-09-2025

Martín Vizcarra: las claves detrás de su polémica excarcelación El Comercio

El PoderJudicial de Perú sorprendió con una decisión que cambia el panorama político: la excarcelación inmediata del expresidente MartínVizcarra, investigado por el presunto delito de Cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Esta medida abre un debate sobre la independencia judicial, la presión política y las consecuencias que puede tener para los procesos de corrupción en curso.



En este video analizamos los detalles de la resolución judicial, los argumentos de la defensa y la respuesta de la opinión pública. ¿Qué significa para el futuro político de Vizcarra? ¿Podría volver a tener protagonismo en la escena nacional?



