Martín Vizcarra: las claves detrás de su polémica excarcelación El Comercio

El PoderJudicial de Perú sorprendió con una decisión que cambia el panorama político: la excarcelación inmediata del expresidente MartínVizcarra, investigado por el presunto delito de Cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Esta medida abre un debate sobre la independencia judicial, la presión política y las consecuencias que puede tener para los procesos de corrupción en curso.

En este video analizamos los detalles de la resolución judicial, los argumentos de la defensa y la respuesta de la opinión pública. ¿Qué significa para el futuro político de Vizcarra? ¿Podría volver a tener protagonismo en la escena nacional?

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

