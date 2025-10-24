GRABADO el 24-10-2025

Necropsia revela que adolescente no murió electrocutada en VES: expareja de su prima es investigado

El caso de la adolescente de 16 años, inicialmente reportado como un accidente por descarga eléctrica mientras cargaba su celular, dio un giro tras conocerse los resultados de la necropsia. El certificado forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, y señala como principal sospechoso a José Gregorio Plaza, expareja de la prima de la víctima, quien tenía acceso a la vivienda donde ocurrió el hecho.



Según las autoridades, Plaza presentaba lesiones similares a las que tenía el cuerpo de la joven, lo que reforzó la hipótesis del feminicidio. Plaza fue detenido inicialmente por 72 horas tras presentar contradicciones en sus primeras declaraciones. La Fiscalía ya presentó un requerimiento de prisión preventiva en su contra por el presunto feminicidio ocurrido el 13 de octubre.



EXIGEN JUSTICIA



Familiares de la víctima exigieron que el proceso judicial se acelere para evitar posibles riesgos de fuga del imputado y garantizar que enfrente la justicia. Lo que queremos es que la juez acelere el proceso para que no pueda salir, porque corremos riesgo de fuga. Corremos riesgo nosotros, mi familia, indicó un familiar.



La adolescente, conocida como Laurys, era recordada por sus seres queridos como una joven llena de sueños y metas. Quienes la conocieron realizaron un plantón exigiendo justicia, portando pancartas. Sus familiares destacaron que Laurys ya había proyectado estudiar turismo.

Además hoy día 25 de Octubre

