GRABADO el 24-10-2025

Terror en el Callao: asesinan a conductor de combi y dejan herido a pasajero

En el Callao, un conductor de combi fue asesinado a balazos la noche del viernes 24 de octubre mientras transitaba por la avenida Néstor Gambetta, cerca del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, en pleno estado de emergencia.



Durante el ataque, un pasajero del vehículo resultó herido y fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde se recupera bajo supervisión médica.



Las autoridades policiales ya se encuentran en la zona recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos, mientras se investigan posibles móviles del ataque.





2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

