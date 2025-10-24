GRABADO el 24-10-2025

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025

ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 2025En24Horas bajo la conducción de TatianaAlemán.

Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias 2025 l TeCuidasMeCuidas

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

Walter Dolorier sobre José Jerí: Está sentado en el sillón presidencial gracias a nuestra desgracia.

Julio Rodríguez sobre Guillermo Bermejo: "Lo más probable es que se quede en penal Ancón".

Terror en el Callao: asesinan a conductor de combi y dejan herido a pasajero.

Delincuentes aprovechan ausencia del actor y vacían su cuarto en El Agustino.

Municipio de Surco denunciará a esposo de María Acuña por agredir a trabajador edil.

Voceros de la Generación Z denuncian amenazas de muerte: "Marchar ya es peligroso".

Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en elecciones generales de 2026.

Feminicidio en La Perla: suboficial de la Marina asesina a su expareja en un hostal.

Necropsia revela que adolescente no murió electrocutada en VES: expareja de su prima es investigado.

Guillermo Bermejo es condenado a 15 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista.

Pedro Castillo insulta a Fernando Rospigliosi en la SAC: Tienen a una basur como presidente.

Premier Ernesto Álvarez: Gobierno descarta reapertura de El Frontón por temas presupuestales.

Policía investigado por muerte de Trvko volvería a trabajar tras decisión judicial.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.