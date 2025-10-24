2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025
ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 2025En24Horas bajo la conducción de TatianaAlemán.
Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias 2025 l TeCuidasMeCuidas
Desde 24 Horas
2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.
2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.
Walter Dolorier sobre José Jerí: Está sentado en el sillón presidencial gracias a nuestra desgracia.
Julio Rodríguez sobre Guillermo Bermejo: "Lo más probable es que se quede en penal Ancón".
Terror en el Callao: asesinan a conductor de combi y dejan herido a pasajero.
Delincuentes aprovechan ausencia del actor y vacían su cuarto en El Agustino.
Municipio de Surco denunciará a esposo de María Acuña por agredir a trabajador edil.
Voceros de la Generación Z denuncian amenazas de muerte: "Marchar ya es peligroso".
Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en elecciones generales de 2026.
Feminicidio en La Perla: suboficial de la Marina asesina a su expareja en un hostal.
Necropsia revela que adolescente no murió electrocutada en VES: expareja de su prima es investigado.
Guillermo Bermejo es condenado a 15 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista.
Pedro Castillo insulta a Fernando Rospigliosi en la SAC: Tienen a una basur como presidente.
Premier Ernesto Álvarez: Gobierno descarta reapertura de El Frontón por temas presupuestales.
Policía investigado por muerte de Trvko volvería a trabajar tras decisión judicial.
Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.
24 Horas
Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.