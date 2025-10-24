GRABADO el 24-10-2025

Julio Rodríguez sobre Guillermo Bermejo: "Lo más probable es que se quede en penal Ancón"

El abogado penalista Julio Rodríguez se pronunció tras la decisión del Poder Judicial de imponer 15 años de prisión efectiva a Guillermo Bermejo por su vinculación con el grupo terrorista Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).



En entrevista con 24 Horas, Rodríguez consideró que las declaraciones de Bermejo sobre una supuesta persecución política de 10 años son erróneas, ya que los hechos que motivaron su condena ocurrieron antes de que el excongresista iniciara su vida política.



La lectura de Bermejo es errada. Él tendrá que ir a Ancón, y de ahí se determinará a qué penal será trasladado. Está condenado por actos anteriores a ser congresista y por delitos graves, señaló.



RECURSO DE NULIDAD



Respecto al anuncio de su abogado, Ronald Atención, quien aseguró que presentarán un recurso de nulidad para revertir la pena, Rodríguez indicó que el caso será evaluado por la Corte Suprema, un proceso que podría demorarse cerca de un año debido a la alta carga procesal de la institución.



Sobre la reducción de la pena, ya que la Fiscalía había solicitado 20 años, Rodríguez explicó que se debe a la actitud procesal adecuada del imputado y a que no obstruyó la investigación. El plazo razonable no puede ser 10 años, y como el proceso se ha demorado tanto, se debe compensar con la sentencia, añadió.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 24 DE OCTUBRE DEL 2025.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

