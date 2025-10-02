GRABADO el 02-10-2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de octubre de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: JNE solicita S/ 372 millones adicionales ante megapocesos electorales

Y también:
¿Los invitados participan en las Elecciones Primarias?
A días del 13 de octubre: sepa cuántas autoridades están afiliadas a partidos políticos

Míralo completo aquí

Desde Jurado Nacional de Elecciones

JNE solicita S/ 372 millones adicionales para asegurar Elecciones2026.

JNE advierte que faltan S/ 372 millones adicionales para garantizar elecciones 2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de octubre de 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de octubre de 2025.

Envivo Pdte. del JNE sustenta Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2026.

AUDIENCIA PÚBLICA DEL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026.

La valla electoral más alta en la historia del Perú .

¿Quiénes están impedidos de ser candidatos en las EleccionesGenerales? .

¿Habrá ausentismo en estas elecciones?.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 30 de setiembre de 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de setiembre de 2025.

Fact Checking Noticias falsas sobre elecciones ya empiezan a circular en redes sociales .

¡Prepárate desde ahora para elegir bien. ! Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua awajún.

Resultados de las elecciones en Pión y Ninabamba .

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

