GRABADO el 24-10-2025

ELEGIR BIEN El reto de las Elecciones Generales 2026

Las Elecciones Generales 2026 serán un gran reto para todos, pero también una oportunidad para informarnos y participar con responsabilidad.



Sigue todo el proceso y conoce más sobre los candidatos, el voto informado y las novedades electorales en nuestras plataformas oficiales:



Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru

Twitter / X: https://twitter.com/jneperu

Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru

Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru



Infórmate, comparte y forma parte de las elecciones más importantes de las últimas décadas este 12 de abril.



SUSCRÍBETE a https://www.youtube.com/JNETV?subconfirmation1 para recibir información oficial y actualizada sobre los procesos electorales y la participación ciudadana.



JNE EleccionesGenerales2026 eg2026 Perú políticaPerú noticiasPerú

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones Generales 2026: ¿Cuándo conoceremos a los candidatos para las primarias?.

ELEGIR BIEN El reto de las Elecciones Generales 2026.

ELEGIR BIEN El reto de las Elecciones Generales 2026.

elige2026 TC falla a favor del JNE. En exclusiva: Mapa de la criminalidad rumbo a las elecciones..

elige2026 TC falla a favor del JNE. En exclusiva: Mapa de la criminalidad rumbo a las elecciones..

ENVIVO JNE al Día 7 autoridades renunciaron para ser candidatos 23 de octubre del 2025.

¿Condenados pueden ser candidatos? Esto dice el JNE .

Estas son las 7 autoridades que renunciaron para postular en las Elecciones Generales 2026.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia te brinda recomendaciones para un voto informado..

Elecciones Generales 2026: ¿Por quiénes votaremos y cuántas autoridades serán elegidas?.

ENVIVO JNE al Día Entrevista exclusiva con presidente del JNE 22 de octubre del 2025.

ENVIVO JNE brinda conferencia de prensa sobre coyuntura electoral y acciones de fiscalización.

ENVIVO JNE y el CIES firman convenio para promover el voto informado en las EG2026.

ENVIVO Seminario Internacional Modernización electoral e inteligencia artificial.

PERÚ ELECTORAL: ¿Alcaldes que asumieron por renuncia deben dejar el cargo para postular en 2026?.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.