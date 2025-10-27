GRABADO el 27-10-2025

TC declara fundada medida cautelar de JNE en caso Unidad Popular: ¿Qué significa la medida?

El Tribunal Constitucional declaró fundada la medida cautelar presentada por el Jurado Nacional de Elecciones en el caso Unidad Popular.

El procurador Ronald Angulo explica el impacto legal y electoral de este fallo que suspende las resoluciones judiciales y respalda el calendario electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Zonas en conflictos en elecciones: mapa de la criminalidad rumbo a EG2026.

ENVIVO JNE al Día JNE invoca a partidos a evaluar a candidatos 28 de octubre del 2025.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 28 de Octubre de 2025.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 28 de Octubre de 2025.

ENVIVO JNE al Día ¿Quiénes no pueden postular a las Primarias? 27 de octubre del 2025.

EN VIVO Presidente del JNE brinda conferencia de prensa a medios regionales de Piura.

Congreso bicameral: Conoce la diferencia entre senadores y diputados.

Elecciones Primarias ¿Puede haber candidatos inhabilitados o sentenciados?.

TC declara fundada medida cautelar de JNE en caso Unidad Popular: ¿Qué significa la medida?.

ENVIVO JNE al Día Padrón electoral: ¿Cuántos peruanos votan este 2026? 24 de octubre del 2025.

Elecciones Generales 2026: ¿Cuándo conoceremos a los candidatos para las primarias?.

ELEGIR BIEN El reto de las Elecciones Generales 2026.

ELIGE BIEN El reto de las Elecciones Generales 2026.

Elige 2026 TC falla a favor del JNE Conoce el mapa de la criminalidad rumbo a elecciones.

JNE al Día 7 autoridades renunciaron para ser candidatos 23 de octubre del 2025.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

