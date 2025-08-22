GRABADO el 22-08-2025

Hallazgo revela palacio de élite en Moche

Una edificación prehispánica que habría oficiado como residencia de personajes de élite, es el nuevo hallazgo dentro del complejo monumental Licapa II, del sitio arqueológico Moche, en La Libertad.





