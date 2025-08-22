GRABADO el 22-08-2025

Investigaciones a Dina Boluarte continuarán, pero con límites hasta el 2026

Tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte, el magistrado Pedro Hernández explicó los fundamentos que respaldan esta medida, orientada a proteger la investidura presidencial. Señaló que las investigaciones no se anularán, sino que se postergarán hasta el final del mandato. No obstante, precisó que durante su gestión podrán realizarse algunas diligencias, siempre que no vulneren la investidura. tribunalconstitucional andinacanalonline dinaboluarte



