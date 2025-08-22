Admisión a carreras gratuitas en institutos públicos en Lima
EnVivo: ¡Atención! Si has terminado la secundaria en Lima puedes estudiar carreras técnicas gratuitas en varios institutos, cuáles son estas carreras y los centros de estudios, y cómo acceder a esta oportunidad, nos informa Marcos Saúl Tupayachi, Director Regional de Educación de Lima Metropolitana.
Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline
Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
Desde Agencia de Noticias Andina
Illariywan Yachariy : El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia.
Admisión a carreras gratuitas en institutos públicos en Lima.
Hallazgo revela palacio de élite en Moche.
Investigaciones a Dina Boluarte continuarán, pero con límites hasta el 2026.
¡Carreras gratuitas en institutos públicos! Entérate aquí dónde postular este 2025.
Andina en Regiones: cómico es hospitalizado tras ataque de toro en fiesta taurina.
Las 5 del día: impulsan megaproyectos turísticos por más de S/2,400 millones.
Admisión a carreras gratuitas en institutos públicos en Lima.
TC y el fallo para proteger la investidura presidencial.
Accidente en vía Cusco-Puno: dos fallecidos y varios heridos.
¿Qué es el premio Policía Soy?.
Sedapal trata así las aguas residuales antes de arrojarlas al mar.
TC y el fallo para proteger la investidura presidencial.
Normas Legales: transfieren más de S/ 94 millones para ascensos de docentes.
Av. Canadá contará con viaductos que unirán Ate, San Borja y San Luis.
Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.
Agencia de Noticias Andina
Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.