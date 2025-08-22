GRABADO el 22-08-2025

¿Qué es el premio Policía Soy?

ENVIVO: Conozcamos el premio Policía Soy , impulsado por la iniciativa privada y que busca reconocer y visibilizar historias reales de servicio y valentía en el Perú. ¿Quiénes pueden participar y cuál es la importancia de esta concurso? , Daniel Diez Canseco Terry,
Vicepresidente de Emprendimiento de la USIL, nos da detalles.

Illariywan Yachariy : El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia.

Admisión a carreras gratuitas en institutos públicos en Lima.

Hallazgo revela palacio de élite en Moche.

Investigaciones a Dina Boluarte continuarán, pero con límites hasta el 2026.

¡Carreras gratuitas en institutos públicos! Entérate aquí dónde postular este 2025.

Andina en Regiones: cómico es hospitalizado tras ataque de toro en fiesta taurina.

Las 5 del día: impulsan megaproyectos turísticos por más de S/2,400 millones.

Admisión a carreras gratuitas en institutos públicos en Lima.

TC y el fallo para proteger la investidura presidencial.

Accidente en vía Cusco-Puno: dos fallecidos y varios heridos.

¿Qué es el premio Policía Soy?.

Sedapal trata así las aguas residuales antes de arrojarlas al mar.

TC y el fallo para proteger la investidura presidencial.

Normas Legales: transfieren más de S/ 94 millones para ascensos de docentes.

Av. Canadá contará con viaductos que unirán Ate, San Borja y San Luis.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

