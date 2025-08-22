GRABADO el 22-08-2025

TC y el fallo para proteger la investidura presidencial

ENVIVO: Conozcamos detalles del fallo del Tribunal Constitucional que protege la investidura presidencial. Nos acompaña el Dr. Pedro Hernández Chávez, magistrado del Tribunal Constitucional y ponente de la demanda competencial . TribunalConstitucional InvestiduraPresidencial







