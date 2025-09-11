GRABADO el 11-09-2025

Congresista arremete contra el MTC por valerse de informes sin validez técnica

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Desde Diario Expreso

¡EL MTC MIENTE! LA VERDAD SOBRE EL ESTADO DE LOS TRENES DE PORKY DE DERECHA TV .

CORTE IDH ORDENA A JUECES PERUANOS A INAPLICAR LEY DE AMNISTÍA INVITADO: NATALE AMPRIMO.

Gladys Echaíz rechaza demanda de inconstitucionalidad por Ley de Amnistía ante el TC.

Luis Aragón exige a Segundo Acho rendir cuentas por crisis en EsSalud.

Luz Pacheco anuncia pronta decisión del TC sobre ley de amnistía.

Vizcarra niega vínculo de su empresa familiar con Odebrecht pese a indicios en su contra.

Penal El Frontón causa fuerte rechazo en Callao.

Patricia Juárez llama a conmemorar a Alberto Fujimori y a celebrar la captura de Abimael Guzmán.

CHARLIE KIRK ES AS3SINAD0 POR SU LUCHA CONTRA EL WOKISMO INVITADO: FERNANDO CALMELL DEL SOLAR.

José Williams Zapata critica a Fiscalía por demanda contra ley de amnistía .

Roberto Chiabra exige al TC fallo urgente sobre Ley de Amnistía.

Revelan chats entre Vizcarra y exministro que desatan críticas de Alejandro Cavero.

Congresista arremete contra el MTC por valerse de informes sin validez técnica.

Esdras Medina exige salida de Segundo Acho y denuncia uso político de EsSalud.

Carlos Zeballos pide destitución inmediata del presidente de EsSalud por mala gestión.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

Diario Expreso

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Día del Programador Informático

Día del Programador Informático

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

