CORTE IDH ORDENA A JUECES PERUANOS A INAPLICAR LEY DE AMNISTÍA INVITADO: NATALE AMPRIMO
Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo
Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501
Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/
Síguenos en redes sociales y canales de difusión:
Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso
Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/
X: https://x.com/ExpresoPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes
Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O
Desde Diario Expreso
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA aviva convención en Europa vox españa.
¡EL MTC MIENTE! LA VERDAD SOBRE EL ESTADO DE LOS TRENES DE PORKY DE DERECHA TV .
CORTE IDH ORDENA A JUECES PERUANOS A INAPLICAR LEY DE AMNISTÍA INVITADO: NATALE AMPRIMO.
Gladys Echaíz rechaza demanda de inconstitucionalidad por Ley de Amnistía ante el TC.
Luis Aragón exige a Segundo Acho rendir cuentas por crisis en EsSalud.
Luz Pacheco anuncia pronta decisión del TC sobre ley de amnistía.
Vizcarra niega vínculo de su empresa familiar con Odebrecht pese a indicios en su contra.
Penal El Frontón causa fuerte rechazo en Callao.
Patricia Juárez llama a conmemorar a Alberto Fujimori y a celebrar la captura de Abimael Guzmán.
CHARLIE KIRK ES AS3SINAD0 POR SU LUCHA CONTRA EL WOKISMO INVITADO: FERNANDO CALMELL DEL SOLAR.
José Williams Zapata critica a Fiscalía por demanda contra ley de amnistía .
Roberto Chiabra exige al TC fallo urgente sobre Ley de Amnistía.
Revelan chats entre Vizcarra y exministro que desatan críticas de Alejandro Cavero.
Congresista arremete contra el MTC por valerse de informes sin validez técnica.
Esdras Medina exige salida de Segundo Acho y denuncia uso político de EsSalud.
Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Expreso
Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.