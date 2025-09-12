GRABADO el 12-09-2025

¡EL MTC MIENTE! LA VERDAD SOBRE EL ESTADO DE LOS TRENES DE PORKY DE DERECHA TV

Invitado: Enrique Cornejo.



Conducción: Aaron Salomón.

Desde Diario Expreso

CORTE IDH ORDENA A JUECES PERUANOS A INAPLICAR LEY DE AMNISTÍA INVITADO: NATALE AMPRIMO.

Gladys Echaíz rechaza demanda de inconstitucionalidad por Ley de Amnistía ante el TC.

Luis Aragón exige a Segundo Acho rendir cuentas por crisis en EsSalud.

Luz Pacheco anuncia pronta decisión del TC sobre ley de amnistía.

Vizcarra niega vínculo de su empresa familiar con Odebrecht pese a indicios en su contra.

Penal El Frontón causa fuerte rechazo en Callao.

Patricia Juárez llama a conmemorar a Alberto Fujimori y a celebrar la captura de Abimael Guzmán.

CHARLIE KIRK ES AS3SINAD0 POR SU LUCHA CONTRA EL WOKISMO INVITADO: FERNANDO CALMELL DEL SOLAR.

José Williams Zapata critica a Fiscalía por demanda contra ley de amnistía .

Roberto Chiabra exige al TC fallo urgente sobre Ley de Amnistía.

Revelan chats entre Vizcarra y exministro que desatan críticas de Alejandro Cavero.

Congresista arremete contra el MTC por valerse de informes sin validez técnica.

Esdras Medina exige salida de Segundo Acho y denuncia uso político de EsSalud.

Carlos Zeballos pide destitución inmediata del presidente de EsSalud por mala gestión.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

