Carlos Zeballos pide destitución inmediata del presidente de EsSalud por mala gestión

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Desde Diario Expreso

Penal El Frontón causa fuerte rechazo en Callao.

Patricia Juárez llama a conmemorar a Alberto Fujimori y a celebrar la captura de Abimael Guzmán.

CHARLIE KIRK ES AS3SINAD0 POR SU LUCHA CONTRA EL WOKISMO INVITADO: FERNANDO CALMELL DEL SOLAR.

José Williams Zapata critica a Fiscalía por demanda contra ley de amnistía .

Roberto Chiabra exige al TC fallo urgente sobre Ley de Amnistía.

Revelan chats entre Vizcarra y exministro que desatan críticas de Alejandro Cavero.

Congresista arremete contra el MTC por valerse de informes sin validez técnica.

Esdras Medina exige salida de Segundo Acho y denuncia uso político de EsSalud.

Carlos Zeballos pide destitución inmediata del presidente de EsSalud por mala gestión.

Diego Bazán rechaza la Ley Mordaza contra periodistas en el Congreso.

¡PATAZ SIN CONTROL ! Militares heridos tras enfrentamiento con banda criminal .

¡ TOMAN SAN MARCOS! Universidad suspende examen de ADMISIÓN .

EL FIN DEL CASO CÓCTELES Y LA INTROMISIÓN DE LA CORTE IDH INVITADO: GUSTAVO GUTIÉRREZ TICSE.

¡Vergonzoso! Delincuentes extranjeros hieren con arma blanca a policías..

JNJ RECOMIENDA SUSPENDER POR 6 MESES A DELIA ESPINOZA INVITADO: CHRISTIAN SALAS.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

