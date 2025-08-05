GRABADO el 05-08-2025

Del Castillo y Mulder anuncian que integrarán plancha presidencial Invitado: Mauricio Mulder

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo



Suscríbete a nuestro canal: / expresotv1501



Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/



Síguenos en redes sociales y canales de difusión:



Facebook: / diario.expreso



Instagram: / diarioexpreso



X: https://x.com/ExpresoPeru



TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso...



Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra



WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029...

Desde Diario Expreso

Del Castillo y Mulder anuncian que integrarán plancha presidencial Invitado: Mauricio Mulder.

Usaba su propio CHALECO ANTIBALAS: Policía fall3ce en enfrentamiento con delincuentes pnp.

Luis Galarreta: "No existe disputa territorial, Gustavo Petro incurrió en un desliz".

Waldemar Cerrón llama a la unidad de la izquierda y evita críticas a Gustavo Petro.

Tensión por isla en el Amazonas: congresista colombiano pide diálogo.

Alejandro Muñante: Petro recurre a una cortina de humo para distraer a los colombianos.

Abren indagación por apología al terr0r1smo por libro de Polay Campos Invitado: Gastón Rodríguez.

Cruz Silva DEFIENDE libro de cabecilla del MRTA, Víctor Polay IDL feriainternacionaldellibro.

Censo Nacional 2025 inicia el 4 de agosto censo loúltimo INEI peru noticiasperu.

Delia Espinoza critica fallo judicial y no repone a Patricia Benavides Invitado: Humberto Abanto.

Echaíz: La Corte IDH resuelve en 24 horas ciertos casos, pero el ciudadano común espera años.

Arturo Alegría: La Corte Suprema ha restituido a Patricia Benavides y debemos acatar la decisión.

Maricarmen Alva cuestiona a la Corte IDH: Su opinión no es vinculante para el Perú.

Cancillería confirma que trabaja a marcha forzada ante posible salida de la Corte IDH.

Fernando Rospigliosi respalda a Dina Boluarte por rechazar injerencia de la Corte IDH.

Además hoy día 06 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Expreso

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.