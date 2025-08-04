GRABADO el 04-08-2025

Gian Marco ayudó en las canciones del libro infantil de Regina Alcócer

Regina Alcóver acaba de lanzar su primer libro infantil y sorprendió al revelar que Gian Marco la apoyó con la creación de las canciones que acompañan su obra. "Me ayudó con las canciones, y eso fue muy bonito", contó Regina, agradecida por el respaldo del cantautor peruano.



El libro, publicado por Ediciones Urano, mezcla cuentos y música para estimular la imaginación de los más pequeños.



ENTREVISTA: librolandiape



ReginaAlcocer GianMarco LibroInfantil MúsicaParaNiños AutoresPeruanos YouTubePerú





SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8

Web: https://diariocorreo.pe

Twitter: https://twitter.com/diariocorreo

Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca.

Gian Marco ayudó en las canciones del libro infantil de Regina Alcócer.

Sempiterno, emociones y fandom: Joana Marcús y su paso por la FIL Lima 2025.

Arequipa: Tormenta de arena cubrió toda la ciudad y dejó varios daños en provincias.

Gran Circo de China deslumbra en el Gran Teatro Nacional con Beijing Beijing Fu Tu.

Arequipa: La Chicha de güiñapo, la bebida ancestral de los arequipeños.

Nicolás Guevara presenta Crónicas de Leo en la FIL Lima 2025: "este libro es el más complejo".

Arequipa se queda sin GLP y otros productos debido a los bloqueos de los mineros artesanales.

Arequipa: Técnico enfermero asesinó a su pareja embarazada porque no quería ser padre.

Arequipa celebrará su 485 Aniversario y utilidades serán para las ollas comunes y comedores.

Arequipa: Niños estudian prácticamente en la nieve ante la indiferencia de las autoridades.

Arequipa: El huaylia está de luto tras la muerte de cantante Dina Yallerco.

Arequipa: Cuando el sabor del api puede convertirse en un verdadero legado.

Arequipa: Resaltan producción de la papa en la región.

Clemencia Granados lanza Pangea: el último desafío, la segunda parte de su saga de ciencia ficción.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Correo

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.