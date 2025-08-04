GRABADO el 04-08-2025

Gian Marco ayudó en las canciones del libro infantil de Regina Alcócer

Regina Alcóver acaba de lanzar su primer libro infantil y sorprendió al revelar que Gian Marco la apoyó con la creación de las canciones que acompañan su obra. "Me ayudó con las canciones, y eso fue muy bonito", contó Regina, agradecida por el respaldo del cantautor peruano.

El libro, publicado por Ediciones Urano, mezcla cuentos y música para estimular la imaginación de los más pequeños.

ENTREVISTA: librolandiape

ReginaAlcocer GianMarco LibroInfantil MúsicaParaNiños AutoresPeruanos YouTubePerú


SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8
Web: https://diariocorreo.pe
Twitter: https://twitter.com/diariocorreo
Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca.

Gian Marco ayudó en las canciones del libro infantil de Regina Alcócer.

Sempiterno, emociones y fandom: Joana Marcús y su paso por la FIL Lima 2025.

Arequipa: Tormenta de arena cubrió toda la ciudad y dejó varios daños en provincias.

Gran Circo de China deslumbra en el Gran Teatro Nacional con Beijing Beijing Fu Tu.

Arequipa: La Chicha de güiñapo, la bebida ancestral de los arequipeños.

Nicolás Guevara presenta Crónicas de Leo en la FIL Lima 2025: "este libro es el más complejo".

Arequipa se queda sin GLP y otros productos debido a los bloqueos de los mineros artesanales.

Arequipa: Técnico enfermero asesinó a su pareja embarazada porque no quería ser padre.

Arequipa celebrará su 485 Aniversario y utilidades serán para las ollas comunes y comedores.

Arequipa: Niños estudian prácticamente en la nieve ante la indiferencia de las autoridades.

Arequipa: El huaylia está de luto tras la muerte de cantante Dina Yallerco.

Arequipa: Cuando el sabor del api puede convertirse en un verdadero legado.

Arequipa: Resaltan producción de la papa en la región.

Clemencia Granados lanza Pangea: el último desafío, la segunda parte de su saga de ciencia ficción.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Correo

video

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca

video

Gian Marco ayudó en las canciones del libro infantil de Regina Alcócer

video

Sempiterno, emociones y fandom: Joana Marcús y su paso por la FIL Lima 2025

video

Arequipa: Tormenta de arena cubrió toda la ciudad y dejó varios daños en provincias

video

Gran Circo de China deslumbra en el Gran Teatro Nacional con Beijing Beijing Fu Tu

video

Arequipa: La Chicha de güiñapo, la bebida ancestral de los arequipeños

video

Nicolás Guevara presenta Crónicas de Leo en la FIL Lima 2025: "este libro es el más complejo"

video

Arequipa se queda sin GLP y otros productos debido a los bloqueos de los mineros artesanales

video

Arequipa: Técnico enfermero asesinó a su pareja embarazada porque no quería ser padre

video

Arequipa celebrará su 485 Aniversario y utilidades serán para las ollas comunes y comedores

video

Arequipa: Niños estudian prácticamente en la nieve ante la indiferencia de las autoridades

video

Arequipa: El huaylia está de luto tras la muerte de cantante Dina Yallerco

video

Arequipa: Cuando el sabor del api puede convertirse en un verdadero legado

video

Arequipa: Resaltan producción de la papa en la región

video

Clemencia Granados lanza Pangea: el último desafío, la segunda parte de su saga de ciencia ficción

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Bomba atómica sobre Nagasaki

Bomba atómica sobre Nagasaki

Día Internacional de Coworking

Día Internacional de Coworking

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 09 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo